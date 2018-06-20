Футболист московского "Спартака" Давыдов перешел в аренду в "Спартак" из Юрмалы

Договор будет действовать до конца первой части сезона-2018/2019

ТАСС, 20 июня. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Денис Давыдов на правах аренды перешел в латвийский "Спартак" из Юрмалы. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"Московский "Спартак" и "Спартак" (Юрмала) заключили соглашение о переходе 23-летнего форварда Дениса Давыдова на правах аренды в латвийский клуб. Договор будет действовать до конца первой части сезона-2018/2019", - говорится в сообщении.

Давыдов в сезоне-2017/18 провел за клуб 22 матча, забил 2 года и отдал 4 голевые передачи.