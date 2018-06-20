Тренер французов Дешам: сборная Перу хороша в атаке, но не всегда здорово обороняется

В первом матче группы С французы победили австралийцев (2:1), а перуанцы проиграли датчанам (0:1)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Перу хорошо атакуют, но они не всегда хорошо защищаются, это не оборонительная команда. Такое мнение высказал в среду журналистам главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

В первом матче группы С французы победили австралийцев (2:1), а перуанцы проиграли датчанам (0:1). Сборная Франции 21 июня сыграет с командой Перу на "Екатеринбург-Арене".

"У перуанцев есть хорошие игроки в атаке, быстроногие футболисты. За последние матчи они пропустили три мяча, два из которых со стандартов. У них есть атакующие способности, но при этом они обороняются иногда не очень хорошо, это не оборонительная команда. Но если они завладели мячом, они его используют", - сказал Дешам.

Тренер отметил, что его команда будет показывать активную игру на всех участках поля. "Я всегда отбирал игроков, спрашивая, на какой позиции им удобнее играть, где они себя чувствуют комфортно. Поэтому у нас каждый игрок находится на оптимальных позициях, нужно найти баланс между атакой и защитой, поэтому мы всегда будем работать активно на разных участках поля", - сказал Дешам.

Он добавил, что сознательно пошел на то, чтобы включить молодых игроков в сборную Франции. "Я сознательно пошел на это, включил молодых игроков [в состав сборной]. Четырнадцать из них не знают, что такое чемпионат мира. Моя работа с ними никак не различается, эта команда моложе других сборных в нашей истории, но я не думаю, что это проблема", - отметил Дешам.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграли сборные Египта и Уругвая (0:1). В городе пройдут еще три матча: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).