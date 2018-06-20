Булыкин: сборные РФ и Уругвая могут играть не на максимуме при хорошем раскладе в группе

Сборная России в первых двух турах группы А победила сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и практически гарантировала выход в плей-офф

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Сборные России и Уругвая могут играть не на пределе своих возможностей, если будет ясен турнирный расклад на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Такое мнение высказал в среду журналистам бывший футболист сборной России, посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода Дмитрий Булыкин.

Сборная России в первых двух турах группы А победила сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и практически гарантировала себе выход в плей-офф. Команда обеспечит себе выход из группы А в 1/8 финала, если футболисты команды Саудовской Аравии в среду не обыграют сборную Уругвая.

"Мне кажется, что турнирная таблица будет ясна, и команды будут играть не совсем на максимуме, возможно, поучаствуют футболисты, близкие к основе. Поэтому я предположил, что счет будет 1:0, - сказал Булыкин. - Сильные стороны команды Уругвая мы знаем - это [Луис] Суарес и [Эдинсон] Кавани, которые в представлении не нуждаются. Уверен, что наша защита сможет сдержать их, а на последних рубежах обороны есть еще голкипер Игорь Акинфеев, я верю, что ребята смогут добиться нужного результата".

Соперниками россиян в 1/8 финала могут стать сборные Испании и Португалии. По мнению Булыкина, предпочтительнее выйти на португальцев, так как испанцы играют в "вязкий" футбол и не дают сопернику долгое время владеть мячом.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах.