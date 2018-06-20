Льорис горд тем, что сыграет свой сотый матч за сборную Франции на ЧМ-2018

Французская команда 21 июня сыграет со сборной Перу на "Екатеринбург-Арене"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Франции по футболу Уго Льорис горд тем, что сыграет свой сотый матч за национальную команду на чемпионате мира в России. Об этом Льорис сообщил в среду журналистам.

"Да я очень горжусь тем, что сыграю уже в сотый раз [в матче против сборной Перу]. Это символическая цифра, но это не имеет значения, потому что мы только начали играть на чемпионате мира. Чувствуем, что мы намного ближе сейчас к достижению титула, поэтому остальное не играет роли", - сказал Льорис.

Льорис добавил, что столь длительное время играть в качестве капитана сложно, однако он очень гордится этим.

По мнению капитана команды, сборной Франции нужно повысить качество игры в матче с перуанцами во избежание проблем. "Команда Перу достаточно сложный соперник, они любят свою страну, активные ребята, у них хорошая мотивация. До игры с Данией они не проигрывали 10 матчей, конечно, проигрыш отрицательно влияет на атмосферу в команде, проникает негативная энергия. Думаю, у нас пока достаточно энергии, чтобы одержать победу над Перу", - сказал Льорис.

В первом матче группы С французы победили австралийцев со счетом 2:1, перуанцы проиграли датчанам (0:1).

Сборная Франции 21 июня сыграет с командой Перу на "Екатеринбург-Арене" в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.