Тренер сборной Дании надеется на результативную игру Эриксена в игре ЧМ с австралийцами

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен является игроком мирового уровня, необходимо, чтобы он проявил себя в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Австралии. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Дании Оге Харейде.

Матч между командами Дании и Австралии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 21 июня. Начало игры - 15:00 мск. В первом матче группового этапа австралийцы уступили сборной Франции со счетом 1:2, датчане обыграли команду Перу - 1:0.

"Конечно, он очень важный игрок, который может изменить ход матча. Наши противники будут играть очень осторожно, но он к этому привык. Мы надеемся, что мы довели его до нужного уровня, и он его проявит", - отметил Харейде.

"Нам нужно выиграть и выйти из группы, но легко сказать, а трудно сделать. 32 команды со всего мира собрались здесь, слабые команды оказались не такими слабыми, а фавориты проигрывают или играют вничью. Футбол развивается, все команды научились хорошо играть, все дисциплинированы. Австралия хорошо играет с новым тренером, завтра будет непростая игра", - сказал Харейде.

"В матче с перуанцами мы поняли, что противник очень сильный, это сбило нас немного, но теперь мы готовы к Австралии, надо подготовиться психологически. Когда игры идут одна за одной, нет возможности отдохнуть, поэтому завтра выиграет та команда, у которой психология окажется сильнее", - добавил он.

"Я не беспокоюсь насчет своей обороны, но нам нужно быть сильнее завтра, чтобы не давать столько шансов австралийцам. Мы должны сыграть стабильно, это важно, и если все будет так, то велик шанс, что мы выиграем, но есть нюансы, которые нужно учитывать. Австралийцы тоже неплохо играли с французами, у них очень хорошая структура, если они заменят двух-трех игроков, то мало что изменится. Не хочу говорить про тактику, мы были в первой игре сосредоточены на результате, но забыли показать красивую игру", - заключил Харейде.