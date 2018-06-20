Футболист стал автором победного гола португальцев в матче против марокканцев и вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата мира

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча чемпионата мира с командой Марокко, который прошел на московском стадионе "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Роналду стал автором победного гола в матче группы B (1:0). Для португальца этот гол стал 85-м за национальную команду, что сделало его лучшим бомбардиром европейских сборных. Предыдущее достижение принадлежало венгру Ференцу Пушкашу, забившему 84 мяча.

Роналду вышел в лидеры бомбардирской гонки нынешнего чемпионата мира. В двух матчах нападающий забил четыре гола. Роналду второй раз подряд признается лучшим игроком матча на чемпионате мира в России.

Победа над марокканцами вывела португальцев в лидеры группы B. В следующем матче сборная Португалии сыграет с командой Ирана 25 июня в Саранске.