Сборная Марокко проиграла португальцам и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу португальской команды

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы B прошла в Москве на стадионе "Лужники" в присутствии 78 011 зрителей.

Мяч на четвертой минуте забил Криштиану Роналду. Этот гол стал для футболиста 85-м в 152 матчах за команду Португалии, что сделало его лучшим бомбардиром среди европейских сборных в истории. Предыдущее достижение принадлежало венгру Ференцу Пушкашу, который в 85 матчах забил 84 мяча.

Роналду вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата мира в России, опередив полузащитника сборной России Дениса Черышева. В двух матчах португалец забил четыре мяча, на счету россиянина - три. Сборные Португалии и Марокко встретились второй раз в истории. В 1986 году марокканцы победили португальцев со счетом 3:1 на групповом этапе чемпионата мира.

Сборная Португалии вышла в лидеры группы B, заработав четыре очка. Второе место занимают иранцы (3 очка после одной игры), третье - испанцы (1, 1). Сборная Марокко проиграла оба матча на чемпионате мира и стала первой командой на турнире, лишившейся шансов на выход в плей-офф.

В следующем матче сборная Португалии сыграет с командой Ирана 25 июня в Саранске, в этот же день марокканцы встретятся с испанцами в Калининграде.