Булыкин: сборная России в первых матчах ЧМ доказала скептикам свои возможности

Российская команда в матчах первых двух туров группы А победила сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1)

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России в первых матчах чемпионата мира по футболу доказала скептикам свои возможности и порадовала истинных болельщиков. Об этом сказал в среду журналистам бывший футболист сборной России, посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода Дмитрий Булыкин.

Сборная России в матчах первых двух туров группы А победила сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и практически гарантировала себе выход в плей-офф.

"Никто не ожидал, что будет забито столько голов. Сборная дала ответ всем скептикам и доставила радость болельщикам российской команды. Чемпионат мира творит чудеса, находясь дома, хочешь показать максимум на что способен", - сказал он.

Булыкин особо выделил Дениса Черышева, который отличился двумя голами в первой встрече и забитым мячом во второй. "Все со мной согласятся, что Черышев, который вышел на замену, сделал первую игру и во второй хорошо себя проявил, он получил приз лучшего игрока матча [с саудовцами и египтянами]. Артем Дзюба великолепно себя проявляет, и Александр Головин, и Игорь Акинфеев. Следующая игра будет посложнее, но верю в наших ребят, с такой поддержкой у них хорошие шансы", - отметил эксперт.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах.