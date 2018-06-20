Тренер сборной Перу критически относится к внедрению видеоповторов на ЧМ-2018

Впервые VAR была использована на чемпионате мира в матче группового этапа турнира между сборными Франции и Австралии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека критически относится к внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира футбола в России. Об этом Гарека заявил на предматчевой пресс-конференции в Екатеринбурге.

Сборная Перу 21 июня сыграет на "Екатеринбург-Арене" против команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира. В первом матче группы С французы победили австралийцев (2:1), а перуанцы проиграли датчанам (0:1).

"В футболе много ошибок, и система видеоповторов вводилась для помощи. И, возможно, это правильно. Но мы сейчас тратим по три минуты, пока судья через видеоповторы отслеживает спорные моменты. Возможно, я не обладаю тайными знаниями, но к видеоповторам отношусь критически, у меня есть ряд открытых вопросов",- сказал Гарека.

Впервые VAR была использована на чемпионате мира в матче группового этапа турнира между сборными Франции и Австралии. Уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил пенальти в ворота австралийской команды после просмотра видеоповтора.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграли сборные Египта и Уругвая (0:1). В городе пройдут еще три матча: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).