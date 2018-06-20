Матвиенко: лидеры стран Запада приедут на ЧМ-2018, если их команды выйдут в финал

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что во время чемпионата в России уже побывало большое число иностранных политиков

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не сомневается, что руководители западноевропейских стран приедут в Россию на чемпионат мира по футболу в случае выхода их национальных команд в финал.

"Я хочу посмотреть на руководителей Британии, Германии, Франции, если их команды выйдут в финал, посмеет ли кто-нибудь из них не приехать. Их просто не поймут дома. Конечно, уверена, что они приедут", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

По ее мнению, заявления о бойкоте чемпионата мира по футболу, которыми сопровождалась подготовка к этому спортивному состязанию, могут делать только недальновидные политики. По мнению Матвиенко, если, к примеру, сборная Англия выйдет в финал турнира, "руководство Великобритании тоже обязательно приедет" на эту игру.

Она также напомнила, что ранее звучали "прогнозы недругов, что никто не поедет [на чемпионат мира в Россию], будет вакуум".

"На самом деле, посмотрите, сколько уважаемых VIP-персон, президентов, премьер-министров, выдающихся политиков, руководителей международных организаций уже побывали за эти дни в России. У нашего президента график - с утра до ночи только и читаем: встречи с президентом, с премьер-министром. И это, конечно же, замечательная возможность вести диалог - и не только, безусловно, о футболе, когда встречаются лидеры государств. И это будет продолжаться", - сказала Матвиенко.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах.