Путин поздравил футболистов, но заметил, что кроме спорта есть другие важные темы

Глава государства пожелал сборной России побед в следующих матчах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства с поздравления национальной сборной по футболу, одержавшей две победы на групповом этапе чемпионата мира.

"Поздравляем наших футболистов, желаем им побед на следующих играх", - сказал глава государства.

Однако затем Путин перешел к текущим делам: "жизнь идет своим чередом, рабочие вопросы, которые стоят перед нами, перед правительством, не исчезают". Президент предложил обсудить доступность и качество снабжения лекарствами россиян, а также ситуацию на рынке горюче-смазочных материалов.