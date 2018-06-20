Исландские болельщики за 15 дней приехали на "Ниве" из Исландии в Волгоград

Болельщики уже побывали на первом матче исландской команды против сборной Аргентины в Москве

ВОЛГОГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Исландские болельщики потратили 15 дней, чтобы на автомобиле "Нива" добраться из Исландии в Волгоград на матч чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил один из путешественников Гретар Йонссон.

"Мы потратили на дорогу сюда 15 дней, - сказал Йонссон. - Машина у нас ломалась лишь раз - перестала работать система кондиционирования, но добрые ребята в Тамбове все нам починили. Мы также уже сходили в аптеку и купили средства от насекомых, потому как в Волгограде мошка в аномальных количествах - так нам сказали. Что касается стоимости поездки, то нас поддерживают, а что касается бензина - он в России один из самых дешевых среди стран Европы".

Йонссон, а также его товарищ Хилмир Кьяртанссон выиграли автомобиль "Нива" в конкурсе в социальных сетях и решили отправиться на нем в Россию.

Болельщики уже побывали на первом матче исландской команды против сборной Аргентины, который прошел в Москве.

Матч Исландия - Нигерия пройдет 22 июня на "Волгоград-Арене".