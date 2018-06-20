Тренер сборной Перу: команда России авторитетно играет на ЧМ-2018

Сборная России в матчах группы А победила сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Россия авторитетно играет на домашнем чемпионата мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека.

Сборная России в матчах группы А победила сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и практически гарантировала себе выход в плей-офф. Это произойдет, если сборная Уругвая в среду не проиграет саудовцам.

"Я не совсем имею представление о ситуации в других группах. Но результат некоторых команд меня поражает. Например, сборная России авторитетно играет на турнире, показывая хороший атакующий футбол", - сказал Гарета.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.