Тренер сборной Перу высоко оценил организацию ЧМ-2018 в России

Сборная Перу 21 июня сыграет на "Екатеринбург-Арене" против команды Франции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека высоко оценивает организацию чемпионата мира по футболу в России. Об этом Гарека сообщил в среду журналистам.

"У меня вообще никаких претензий к данному чемпионату, все очень хорошо организовано, мы чувствуем себя комфортно, пребывая в России", - сказал главный тренер перуанцев.

Защитник сборной Перу Кристиан Рамос добавил, что футболисты также чувствуют себя комфортно. "Мы ни на что не жалуемся, нам комфортно здесь. Люди, которые нас окружают, помогают нам", - отметил Рамос.

Сборная Перу 21 июня сыграет на "Екатеринбург-Арене" против команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира. В первом матче группы С французы победили австралийцев (2:1), а перуанцы проиграли датчанам (0:1).

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграли сборные Египта и Уругвая (0:1). В городе пройдут еще три матча: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).