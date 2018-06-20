Встреча второго тура группового этапа между сборными Перу и Франции пройдет 21 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Перу имеет победный менталитет, которого будет придерживаться в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Франции. Об этом сообщил в среду журналистам главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека.

Встреча второго тура группового этапа между сборными Перу и Франции пройдет 21 июня на стадионе "Екатеринбург-Арена".

"У нас есть победный менталитет, мы будем его придерживаться в предстоящем матче", - сказал Гарека.

Он добавил, что перуанцам по силам победить любого соперника. "За последние 3,5 года, что я был главным тренером, мы всегда выбирали уникальные решения, которые сразу дают понимать на поле, что мы перуанцы. Мы привыкли к ситуации, когда нас называют "темными лошадками", в конце концов, все футбольные матчи - азартные игры. Мы можем победить любого соперника, мы знаем, как вести себя в экстремальных ситуациях", - добавил Гарека.

Команда Перу остается "крепким орешком", несмотря на поражение от датчан. "Сборная Перу сохранила командный дух, несмотря на поражение в первом матче группового этапа от команды Дании. Мы наверстали упущенное, в хорошем командном духе. Матч с Данией еще до конца не проанализирован, но мы остаемся "крепким орешком", - сказал Гарека.

Он уточнил, что во многом исход игры зависит и от профессионализма оппонентов перуанцев. "Конечно, мы никогда не будем играть на уровне французов. Но у нас есть свой стиль, мы понимаем игру наших оппонентов, мы в состоянии быть достойным соперником и не дать французам нас обманывать. Такой тип игры мы будем навязывать оппонентам", - сказал тренер.

Победа французов была справедливой

"Победа сборной Франции над командой Австралии была очень заслуженная, - признался тренер. - Мы смотрели этот матч и видели, что они выложились, хотя сборная Австралии тоже была очень напориста. Франция победила в очень справедливой борьбе".

В первом матче группы С французы победили австралийцев (2:1), а перуанцы проиграли датчанам (0:1). Сборная Перу 21 июня сыграет с командой Франции на "Екатеринбург-Арене" в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.