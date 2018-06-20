Исландские болельщики предупреждены о мошке в Волгограде и закупят репелленты

В понедельник многие болельщики жаловались на возросшую активность насекомых

ВОЛГОГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Исландские болельщики предупреждены о наличии мошки в Волгограде и закупят репелленты в преддверии матча чемпионата мира между сборными Исландии и Нигерии. Об этом ТАСС сообщил представитель фан-клуба болельщиков из Исландии.

Ранее сообщалось, что количество мошек в городе значительно снизилось по сравнению с понедельником, когда многие болельщики жаловались на возросшую активность насекомых.

"Мы читаем новости и в курсе, что в Волгограде большое количество этого вида насекомых. Мы сообщили всем, что необходимо закупить репелленты", - сказал собеседник агентства.

Матч Исландия - Нигерия пройдет 22 июня на "Волгоград- Арене".