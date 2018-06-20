Билялетдинов: Черышев бережно подходит к своим моментам в матчах ЧМ-2018

Черышев является одним из лучших бомбардиров чемпионата мира, забив три мяча

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник сборной России Денис Черышев при игре на чемпионате мира по футболу очень экономно расходует свои голевые моменты. Такое мнение ТАСС высказал чемпион и обладатель Кубка России 2004 года, бронзовый призер чемпионата Европы Динияр Билялетдинов.

Черышев является одним из лучших бомбардиров чемпионата мира, забив три мяча - два в ворота команды Саудовской Аравии (5:0) и один в игре с командой Египта (3:1). По этому показателю Черышев занимает второе место - его опережает лишь португалец Криштиану Роналду, который свой четвертый гол забил в среду в матче с командой Марокко. Черышев по итогам второго матча подряд был признан лучшим игроком встречи.

"Денис очень экономно расходует свои моменты. Ситуация напоминает ту, что была с Аланом Дзагоевым на чемпионате Европы 2012 года, когда он забил три гола, - сказал Билялетдинов. - Он поймал волну, и это только на пользу сборной. Но сказать в целом, что он выделяется по игре, я не могу".

"Для меня это, прежде всего, команда, в которой каждый футболист делает свою работу правильно", - добавил Билялетдинов.

В ходе турнира муссируется информация об интересе "Ювентуса" к полузащитнику сборной России Александру Головину, выступающему за ЦСКА. "Информационная волна иногда накатывает, как цунами, и сложно разобраться, что соответствует действительности. Но если возможность действительно есть, нужно уезжать. Не знаю насчет "Ювентуса" - все-таки это специфический чемпионат, а сможет ли игрок раскрыться, это вопрос конкретно к Головину", - отметил Билялетдинов.

В составе хозяев турнира выступает центральный защитник - 38-летний Сергей Игнашевич, который первоначально объявлял о завершении карьеры в сборной России. "Удивлен его формой, это потрясающее достижение и опыт, переходящий в интуицию. Многие говорят, что он уже не тот, что ему не хватает скорости, а он берет за счет опыта и интуиции. Ему не надо бежать очень быстро, он стоит в нужной зоне, к нему приходит мяч, и для сборной России это потрясающий уровень", - подчеркнул он.