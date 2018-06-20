Сборная Египта по футболу отменила тренировку в Грозном

Сборная Египта проиграла команде России со счетом 1:3 и лишилась шансов на выход в плей-офф

ГРОЗНЫЙ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Египта по футболу отменила тренировку, которая должна была пройти в Грозном в среду. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Египта.

"Сборная сегодня прилетает в Грозный и отменяет тренировку", - говорится в сообщении. Тренировка должна была начаться в 19:00 мск.

Во вторник сборная Египта проиграла команде России со счетом 1:3 и лишилась шансов на выход в плей-офф. В последнем матче на групповом этапе египтяне сыграют 25 июня в Волгограде с командой Саудовской Аравии.