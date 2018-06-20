Около 37 тыс. человек посетили фан-зону в Саранске в день второй игры сборной России на ЧМ

Во вторник сборная Россия выиграла у команды Египта со счетом 3:1

САРАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Фестиваль болельщиков в Саранске 19 июня, в день игры сборных России и Египта групповом этапе чемпионата мира по футболу, посетили около 37 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс- службе дирекции города-организатора Саранска по подготовке и проведению ЧМ.

"За весь вчерашний день фестиваль болельщиков посетили около 37 тыс. человек", - отметила собеседница агентства.

Во вторник сборная Россия выиграла у команды Египта со счетом 3:1.

Около девяти часов вечера во вторник, во время трансляции матча, болельщиков временно перестали пускать в фан-зону на Советской площади в Саранске, которая рассчитана на 20 тыс. человек. Волонтер объявила в мегафон, что зона фестиваля полностью заполнена.

Трансляцию второй игры российской сборной на ЧМ в Саранске пришло вдвое больше болельщиков, чем на показ матча Россия - Саудовская Аравия 14 июня. Его посетили 15,5 тыс. человек, ранее сообщала пресс-служба правительства Мордовии.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.