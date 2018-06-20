Сборная Австралии по футболу провела тренировку на "Самара-Арене" в полном составе

Австралийская команда проведет матч второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Дании 21 июня в Самаре

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной Австралии приняли участие в тренировке на стадионе "Самара- Арена", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Команда Австралии проведет матч второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Дании 21 июня в Самаре.

Тренировочное занятие было открыто для представителей СМИ 15 минут. Футболисты совершили легкую пробежку и разминку, после чего приступили к работе с мячом по группам.

В другом матче группы С сборная Франции сыграет с командой Перу. Игра пройдет 21 июня в Екатеринбурге.