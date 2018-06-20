Бехич: сборная Австралии заметно прибавила и сохраняет шансы на выход в плей-офф ЧМ

Матч между командами Дании и Австралии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 21 июня

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Австралии по футболу заметно прибавила в качестве игры, команда сохраняет шансы на выход из группы на чемпионате мира. Об этом журналистам заявил защитник сборной Австралии Азиз Бехич.

Матч между командами Дании и Австралии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 21 июня. Начало игры - 15:00 мск. В первом матче группового этапа австралийцы уступили сборной Франции со счетом 1:2, датчане обыграли команду Перу - 1:0.

"Мы разочарованы тем, что не получили нужный результат в первом матче, но время прошло, мы проанализировали эту игру, тренер показывает нам, что он хочет от команды, сборная заметно прибавила с ним. Могу сказать, что мы хорошо подготовились к завтрашнему матчу, мы уверены в себе, это будет хорошей проверкой для нас. Если будем играть так, как готовились, то все будет хорошо, все ребята в нашей команде в хорошем настроении, у нас отличный боевой дух. Мы знаем, что надо засучить рукава и играть", - заявил Бехич.

"Мы не обращаем внимания на них, сосредоточены на себе, хотя понимаем, что сборная Дании сильная команда, там собраны качественные игроки. Нам надо думать о себе, о том, что мы можем сделать. Давления особо не ощущаем, просто нам необходимо побеждать завтра, чтобы сохранить шансы на выход из группы", - добавил он.

"С французами наша команда играла очень хорошо, но не использовала свои моменты. Мы сделали нужные выводы, и будем готовиться к встрече с датчанами. Надеюсь, что мы создадим моменты, и мяч не раз побывает в сетке ворот датчан", - заключил футболист.