Динияр Билялетдинов: россияне могут навязать свой футбол командам Португалии и Испании

Российские футболисты в своем втором матче на турнире обыграли команду Египта

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная России по футболу может навязать свою игру на чемпионате мира не только команде Уругвая, но и сборным Испании и Португалии, которые могут стать ее соперниками по 1/8 финала. Такое мнение ТАСС высказал чемпион и обладатель Кубка России 2004 года, бронзовый призер чемпионата Европы Динияр Билялетдинов.

Российские футболисты во вторник в своем втором матче на турнире обыграли команду Египта (3:1). Подопечные Станислава Черчесова обеспечат себе выход из группы А в 1/8 финала, если команда Саудовской Аравии в среду не обыграет сборную Уругвая.

"Наши обязательно выйдут, а дальше будем смотреть, с кем будем играть. Будем смотреть второй матч уругвайцев, но в первом они не впечатлили. Подбор игроков - не гарантия результата, а с португальцами и испанцами мы недавно встречались, так что почему бы и нет, тем более наши стены нам помогут, - сказал Билялетдинов. - Плюс видно, что команда находится в неплохом физическом состоянии и можно навязать свою игру даже португальцам и испанцам".

Россияне смогли забить египтянам все голы во втором тайме. "Мы видим, что команда играет в быстро атакующий футбол, она выжидает свой момент, а потом наказывает. Думаю, и с испанцами, и с португальцами это сработает, потому что и у тех, и у других в обороне не очень хорошо", - отметил Билялетдинов.

После побед над египтянами и саудовцами (5:0) впадать в эйфорию и расслабляться нельзя, отметил Билялетдинов. "Все- таки в обоих случаях было понятно, что наши посильнее изначально. Но очень радует, что была видна настоящая команда, даже выделить некого: все отдаются игре, бегут, борются, да, есть ошибки, но безразличных нет", - подчеркнул он.

При этом не стоить сравнивать нынешнюю команду с бронзовыми призерами чемпионата Европы - 2008, отметил Билялетдинов. "Абсолютно две разные команды - в той было больше индивидуальных решений. Те же Андрей Аршавин, Роман Павлюченко - это игроки, которые могли в одиночку делать победный результат. Здесь все-таки видна прежде всего командная игра", - сказал он.