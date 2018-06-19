Глава федерации: сборная Польши после первого поражения на ЧМ сохранит позитивный настрой

Польская команда уступила сборной Сенегала в первом матче группового этапа чемпионата мира

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Польши расстроены после поражения в матче с командой Сенегала (1:2), однако планируют сохранить позитивный настрой на будущие игры, рассказал в среду журналистам президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек.

Сборная Сенегала в своем первом матче группового этапа чемпионата мира в России обыграла команду Польши со счетом 2:1. Встреча прошла во вторник на московском стадионе "Спартак".

"Сегодня утром я видел своих игроков, и каждый из них был немного расстроен. Но мы не будем сдаваться, мы сохраним позитивный настрой на будущие игры. Я видел тренировку нашей команды, это группа умных и опытных людей, которые могут играть правильно", - сказал Збигнев Бонек.

Бонек добавил, что в игре со сборной Сенегала польская команда допустила много самостоятельных ошибок в обороне. "Конечно, мы проиграли из-за действий оппонентов, но мы и сами создавали себе проблемы", - отметил Бонек.

Кроме того, президент футбольной федерации Польши уточнил, что целью сборной Польши, несмотря на первое поражение, по-прежнему считается выход из группы H. "Надо показать и сделать еще что-то на этом чемпионате. Вместе мы проигрываем и побеждаем. Цель у нас все та же - выйти из группы, и я верю, что у нас это получится", - сказал Бонек.

Команда Польши в группе H сыграет со сборными Колумбии (Казань, 24 июня) и Японии (Волгоград, 28 июня).