Роналду стал лучшим бомбардиром в истории европейских футбольных сборных

Предыдущее достижение принадлежало венгру Ференцу Пушкашу, забившему 84 мяча

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории европейских национальных команд. В среду в матче чемпионата мира против марокканцев Роналду, для которого эта игра стала 152-й за национальную команду, забил 85-й гол.

Предыдущее достижение принадлежало венгру Ференцу Пушкашу, который забил 84 гола в 85 матчах. Больше Роналду за свою сборную сумел отличиться лишь иранец Али Даеи, который в период с 1993 по 2006 год забил 149 мячей в 109 матчах за национальную команду.

Роналду вышел в лидеры гонки бомбардиров чемпионата мира в России, обойдя россиянина Дениса Черышева (3). Португалец забил четыре гола в двух матчах. В первой игре турнира против испанцев Роналду оформил хет-трик.

Матч между сборными Португалии и Марокко продолжается, идет первый тайм, счет 1:0 в пользу португальцев.