Польские футболисты, не игравшие с сенегальцами, провели тренировку в среду

Встреча между сборными Сенегала и Польши прошла в Москве и завершилась победой африканской команды со счетом 2:1

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Польши, которые либо не играли в матче чемпионата мира с командой Сенегала, либо выходили на замену в той игре, приняли участие в тренировке команды в среду. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча между сборными Сенегала и Польши прошла в Москве во вторник и завершилась победой африканской команды со счетом 2:1.

Согласно регламенту, тренировка была открытой для прессы на 15 минут, в это время на поле тренировались девять полевых игроков и два вратаря.

Игроки сборной Польши сначала провели разминку, а затем начали отрабатывать удары по мячу и игру в пас. Вратари команды отдельно работали с мячом, позднее присоединившись к полевым футболистам для проведения тренировочного матча.

Тренировка польской сборной прошла на стадионе "Спутник" в Сочи, где расположена их тренировочная база. В группе Н команда Польши сыграет также со сборными Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).