Тренер: сборная Австралии должна улучшить реализацию моментов в игре с датчанами на ЧМ

Матч между командами Дании и Австралии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 21 июня

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Австралийские футболисты должны создать больше голевых моментов и реализовать их в матче группового этапа чемпионата мира против команды Дании. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк.

Матч между командами Дании и Австралии пройдет на стадионе "Самара-Арена" 21 июня. Начало игры - 15:00 мск.

"Сборная Дании очень сильна, она на 12-м месте в рейтинге ФИФА [Международной федерации футбола], и этим все сказано. Датчане физически хорошо готовы, они очень высокие, а это важно. Возможно, у команды Франции был более творческий подход к игре, но, думаю, и датчане придумают что-то интересное против нас", - заявил ван Марвейк.

"Мы разочарованы результатом первой игры, и, наверное, я больше всех. Сборная Дании - очень сложный соперник, но мы верим в свои силы, нам нужно выходить из группы, а для этого нужно сосредоточиться на деталях и мелочах. Завтра нам нужно сыграть дисциплинированно, как против Франции, но надо создавать и использовать больше голевых моментов", - добавил специалист.

Ван Марвейк добавил, что все футболисты сборной Австралии здоровы и готовы к матчу с датчанами.

В первом матче группового этапа австралийцы уступили сборной Франции со счетом 1:2, датчане обыграли команду Перу - 1:0.