Эксперт: футболисты сборной России способны сыграть на равных с уругвайцами в матче ЧМ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна на равных сыграть с командой Уругвая в заключительном матче группового этапа на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион страны в составе московского "Спартака" Валерий Шмаров.

Во вторник сборная России обыграла во втором туре группового этапа команду Египта со счетом 3:1, практически обеспечив себе выход в 1/8 финала турнира. "Команда провела хороший матч, главное - вплотную приблизилась к выходу из группы. Многие говорили о важности [Мохаммеда] Салаха перед этим матчем, но я понимал, что у него должен был наступить спад. Человек не может 7-8 месяцев держать такую форму, плюс свою роль сыграла и его повреждение", - считает Шмаров.

"Наших ребят нужно похвалить - молодцы, что доставили столько радости стране, - продолжил он. - [Станислав] Черчесов тоже доказал своей работой, что он может давать результат. Хотя перед турниром было много критики в его адрес".

В следующем матче чемпионата мира сборная России 25 июня в Самаре встретится с командой Уругвая. "Мы можем сыграть с уругвайцами на равных, российская сборная для себя это уже осознала. Во-первых, наши футболисты поймали кураж, во-вторых, этот матч уже не столь важен, поскольку вопрос с выходом в плей-офф практически решен. Не знаю, каким будет результат, но россияне должны быть более раскрепощенными и сыграть лучше, чем в предыдущих встречах", - заключил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира завершится 15 июля.