СМИ: египетская футбольная ассоциация назначит иностранца тренером сборной после ЧМ

Действующим главным тренером египетской команды является аргентинец Эктор Купер

КАИР, 20 июня. /ТАСС/. Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) приняла решение назначить новым главным тренером сборной страны иностранного специалиста после окончания выступления на чемпионате мира и отставки нынешнего наставника команды Эктора Купера. Об этом в среду сообщила в своей электронной версии газета "Аль-Яум ас-Сабиа", цитируя решение совета ЕФА.

"Египетская футбольная ассоциация приняла решение пригласить на должность главного тренера сборной страны иностранного специалиста после окончания чемпионата мира - 2018 на замену Эктору Куперу, контракт которого с ЕФА заканчивается с завершением выступления национальной команды на проходящем в России турнире", - отметила ассоциация.

Совет ЕФА во главе с ее президентом Хани Абу Ридой большинством голосов также принял решение "не продлевать договор с действующим тренером сборной аргентинцем Эктором Купером".

Таким образом, нынешний главный тренер сборной Египта, участвующей в ЧМ-2018 в России, покинет свой пост после окончания матча с командой Саудовской Аравии, который состоится 25 июня в Волгограде.

Ранее в среду министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи опроверг информацию об отставке главного тренера сборной страны по футболу. В своем заявлении Субхи рекомендовал дождаться окончания турнира и "не предвосхищать события".

В первом туре группового этапа египтяне проиграли уругвайцам (0:1), а во вторник потерпели поражение от сборной России (1:3). На пресс-конференции после матча с россиянами на вопрос о возможной отставке Купер заметил, что это зависит не только от него.