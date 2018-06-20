Роналду и Пепе вошли в стартовый состав сборной Португалии на матч ЧМ с марокканцами

Матч Португалия - Марокко пройдет на московском стадионе "Спартак"

ТАСС, 20 июня. Объявлены составы сборных Португалии и Марокко на матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Составы опубликовала пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом: вратарь Руй Патрисиу, защитники Пепе, Раффаэл Геррейру, Жозе Фонте, Седрик Суареш, полузащитники Жоау Моутинью, Жоау Мариу, Вильям Карвалью, нападающие Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш.

Полностью стартовый состав сборной Марокко выглядит следующим образом: вратарь Мунир Моханд, защитники Ашраф Хакими, Мануэл да Кошта, Мехди Бенатиа, Набиль Дирар, полузащитники Хаким Зийех, Карим аль-Ахмади, Юнес Беланда, Мубарак Буссуфа, Нордин Амрабат, нападающий Халид Бутаиб.

Амрабат получил сотрясение мозга в первом матче с иранцами (0:1) и тренерский штаб объявил, что он может завершить выступление на чемпионате мира. Однако накануне он тренировался в общей группе.

Матч между сборными Португалии и Марокко начнется в Москве на стадионе "Лужники" в 15:00 мск.