Во вторник россияне одержали победу над египтянами со счетом 3:1

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Почти 20 тыс. человек посетили площадку фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде в день матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, который транслировался на больших экранах. Об этом сообщил ТАСС представитель дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий в Нижегородской области Александр Батуев.

"Площадку фестиваля болельщиков за весь день посетило 19 900 человек", - сказал он. До начала и после окончания трансляции перед собравшимися с концертом выступал народный артист России Олег Газманов.

Во вторник россияне одержали победу над египтянами со счетом 3:1. Матч группы А прошел в Санкт-Петербурге. Сборная России лидирует в квартете с шестью очками и практически обеспечила себе выход в плей-офф.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Нижний Новгород принимает четыре матча группового этапа, игру 1/8 финала и четвертьфинал.