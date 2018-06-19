ТыПростоКосмосСтас: артисты, спортсмены и политики отмечают победу сборной РФ в матче ЧМ

Россияне обыграли египтян со счетом 3:1

Шестой игровой день чемпионата мира по футболу запомнился яркой победой российской сборной над египтянами, которая фактически обеспечила команде выход из группы. Страна в едином порыве отпраздновала вторую победу подряд на домашнем турнире.

ТАСС собрал реакцию известных людей на успех команды Станислава Черчесова.