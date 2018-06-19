ТыПростоКосмосСтас: артисты, спортсмены и политики отмечают победу сборной РФ в матче ЧМ

Шестой игровой день чемпионата мира по футболу запомнился яркой победой российской сборной над египтянами, которая фактически обеспечила команде выход из группы. Страна в едином порыве отпраздновала вторую победу подряд на домашнем турнире.
ТАСС собрал реакцию известных людей на успех команды Станислава Черчесова.
Первый тайм был грустным. Было ощущение, что наши ребята сдуваются. Но какой праздник во втором! 3:1! Молодцы! #РоссияВперед #ЧМ2018 #РоссияЕгипет— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 июня 2018 г.