Инфантино высоко оценил готовность Мордовии к ЧМ

Об этом сообщает пресс-служба главы республики

САРАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, присутствовавший на матче группового этапа чемпионата мира между сборными Японии и Колумбии в Саранске, высоко оценил готовность Мордовии к турниру. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"В беседе с руководителем республики президент ФИФА высоко оценил готовность региона к мировому футбольному первенству, отметив, что Саранск - очень чистый, ухоженный город", - говорится в сообщении пресс-службы.