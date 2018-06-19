Инфантино высоко оценил готовность Мордовии к ЧМ

САРАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, присутствовавший на матче группового этапа чемпионата мира между сборными Японии и Колумбии в Саранске, высоко оценил готовность Мордовии к турниру. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
"В беседе с руководителем республики президент ФИФА высоко оценил готовность региона к мировому футбольному первенству, отметив, что Саранск - очень чистый, ухоженный город", - говорится в сообщении пресс-службы.
"По дороге из аэропорта на стадион мы провели для господина Инфантино небольшую экскурсию: показали наш современный микрорайон Тавла, исторический центр города с новыми зданиями, Театром оперы и балета, площадью Тысячелетия, фонтанами, а также новую набережную возле стадиона", - цитирует пресс-служба главу Мордовии Владимира Волкова.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске прошло два матча группового этапа ЧМ. 16 июня была сыграна встреча Дания - Перу (1:0), 19 июня сборная Японии обыграла колумбийцев со счетом 2:1. В Саранске пройдет еще два матча группового этапа: команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.