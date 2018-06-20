Сборные России и Португалии могут сыграть друг с другом в 1/8 финала чемпионата мира

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин доволен тем, как проходит ЧМ-2018 по футболу и благодарен всем болельщикам. Глава государства уверен, что спортивные итоги, какие бы ни были, не должны наносить ущерб межгосударственным отношениям.

Президент на встрече в Кремле поблагодарил португальского коллегу Марселу Ребелу де Соузу за приезд в Москву. "Сборная Португалии - одна из самых ярких команд и в Европе, и в мире, и в России очень много поклонников вашей команды", - обратился Путин к президенту Португалии.

Президент РФ отметил, что Россия следит, прежде всего, и болеет за свою сборную. При этом РФ, как организатор ЧМ-2018, создает равные условия для всех сборных, которых считает гостями.

По словам главы государства, организаторам чемпионата помогают как российские, так и иностранные болельщики, которые "распределяются практически по всем городам, где проходят игры чемпионата, - которые создают атмосферу".

Путин отметил, что горечь поражения в случае выигрыша той или иной команды не нарушает общую атмосферу праздника. Он заявил: "Мы довольны тем, как проходит чемпионат, и благодарны всем участникам - спортсменам, специалистам, тренерам, а также фанатам своих сборных". Глава российского государства заметил, что "стадионы все заполнены". "Уверен, что на сегодняшней игре [Португалия - Марокко] тоже будет аншлаг", - сказал Путин.

По его словам, чемпионат мира дает возможность встретиться с руководителями разных стран, обсудить двусторонние отношения. "Слава Богу, у нас в прошлом году отмечен значительный рост товарооборота - 37%", - добавил президент РФ.

Португальская страсть к футболу

Президент Португалии поздравил РФ с организацией ЧМ и признался, что для него "честь и удовольствие" быть в Москве. По его словам, "весь мир с огромным интересом и страстью следит за этим" турниром. "Мы, португальцы, испытываем особую страсть к футболу, поэтому особенно внимательно следим за чемпионатом", - сказал Сруза.

Он рассказал, что во вторник, 19 июня, прогулялся по Москве, спустился в метрополитен и увидел там "огромное количество русских болельщиков, которые были просто счастливы" от того, что сборная России победила команду Египта со счетом 3:1. Президент Португалии выразил надежду "испытать такое же чувство радости через два часа после игры Португалии с Марокко".

Сруза отметил, что сборные России и Португалии могут сыграть друг с другом в 1/8 финала чемпионата мира. По его словам, в этом случае "даже самая лучшая дружба в мире не устоит". "Конечно, у нас есть Криштиану Роналду, но российская сборная показывает отличную игру. Поэтому какой бы ни был результат этой игры, если она случится, надеюсь, наши дипломатические отношения не пострадают", - с улыбкой сказал португальский лидер.

Путин в свою очередь заверил, что никакого ущерба отношениям двух стран нанесено не будет как бы ни закончились соревнования. Он уверен: "Наоборот, спорт сближает страны, народы". "А мы, как хозяева этого турнира, как страна-организатор, мы радуемся за тех, кто победил, и переживаем вместе с теми, кого постигла неудача", - подчеркнул глава государства, добавив, что, если в чемпионате встретятся сборные РФ и Португалии, "каждый из нас будет болеть за своих".

Президент Португалии, продолжая тему взаимодействия с РФ на неспортивной арене, отметил, что у Москвы и Лиссабона "есть много очень интересных проектов, в частности, в области туризма и энергетики".