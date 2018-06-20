Дополнительные поезда доставят в Волгоград более 1,2 тыс. фанатов из Нигерии и Исландии

Матч Исландия - Нигерия состоится 22 июня на стадионе "Волгоград-Арена"

ВОЛГОГРАД, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Дополнительные поезда доставят в Волгоград 22 июня, в день матча чемпионата мира между сборными Нигерии и Исландии, более 1,2 тыс. болельщиков из этих стран. Об этом в среду корр. ТАСС сообщили в пресс-службе волгоградского отделения Приволжской железной дороги.

"Из Москвы в Волгоград 22 июня прибудет три специальных дополнительных поезда с болельщиками из Исландии и Нигерии. В каждом поезде примерно более 400 человек",- сказали в пресс-службе. Таким образом, доппоездами из Москвы прибудет более 1,2 тыс. болельщиков.

Ранее в среду ТАСС сообщили в пресс-службе международного аэропорта Волгограда, что порядка 20 дополнительных рейсов с болельщиками ожидается к матчу. Два из них прилетят напрямую из Исландии.

Матч Исландия - Нигерия состоится 22 июня на стадионе "Волгоград-Арена".