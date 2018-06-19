В России выросла активность пользователей приложения Tinder из-за ЧМ-2018

По данным "Мегафона", сервис вошел в число наиболее используемых приложений во время матча-открытия чемпионата

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. В России увеличилась активность пользователей сервиса знакомств Tinder с началом проведения чемпионата мира по футболу 2018.

"Футбольные турниры вызывают большой ажиотаж среди пользователей Tinder. Например, во время прошлогоднего Кубка конфедераций в России количество свайпов вправо увеличилось на 66%, мэтчей - на 43%, а на 71% больше людей активировало функцию "Паспорт", чтобы переместить себя в Россию. Охотнее всего это делали пользователи из США, Италии, Германии, Испании и Франции", - сообщили в пресс-службе Tinder.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на данные от российских мобильных операторов сообщила о росте трафика Tinder в городах проведения ЧМ-2018. МТС зафиксировал рост трафика в 11 раз в сравнении со средними показателями с начала года, трафик Tele2 вырос в 3,5 раза. По данным "Мегафон", Tinder вошел в число наиболее используемых приложений во время матча-открытия чемпионата мира между Россией и Саудовской Аравией.