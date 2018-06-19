Японцу Нагатомо показалось, что матч с колумбийцами проходил не в Саранске, а в Боготе

Колумбийские фанаты составили около половины всех болельщиков, заполнивших 40-тысячную арену

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Большое число колумбийских болельщиков, пришедших поддержать национальную сборную в матче чемпионата мира по футболу в Саранске, создало у защитника японской сборной Юто Нагатомо впечатление, что матч проходил не в России, а в Боготе. Такими впечатлениями игрок турецкого "Галатасарая" поделился в среду с журналистами.

Встреча первого тура чемпионата мира между сборными Японии и Колумбии прошла 19 июня в Саранске и завершилась победой азиатской сборной со счетом 2:1. Колумбийцы составляли около половины всех болельщиков, заполнивших 40-тысячную арену.

"Я удивился, когда увидел на трибунах такое количество желтых футболок, сложилось ощущение, словно колумбийцы проводят домашний матч. Да и вели они себя очень шумно, поддерживая свою сборную. Я был просто шокирован", - сказал Нагатомо.

"В этой связи хочу поблагодарить наших поклонников за то, что горячо поддерживали нас, несмотря на серьезное численное превосходство колумбийцев", - сказал игрок, который принадлежит миланскому "Интеру", а за стамбульский клуб последние полгода выступал на правах аренды.

После первого тура первое место в группе H команда Японии делит с сенегальцами, которые начали турнир с победы над поляками (2:1). "Я посмотрел ночью матч Сенегала, могу сказать, что это очень быстрая, атакующая команда, ее игроки отлично обращаются с мячом", - сказал он.

С командой Сенегала японцы встретятся в следующем туре - 24 июня в Екатеринбурге.