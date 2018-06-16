Сборная Франции прилетела в Екатеринбург на матч ЧМ-2018 с перуанцами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Франции прилетела в Екатеринбург на второй матч группового этапа чемпионата мира, в котором подопечные Дидье Дешама сыграют с командой Перу. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Кольцово.
Команда Франции разместится в отеле DoubleTree Ekaterinburg by Hilton.
У гостиницы болельщики сборной Франции начали собираться еще за час до приезда сборной. Ожидание было долгим, поэтому они успели и погреться под солнцем, и промокнуть под проливным дождем, от ливня французы прятались под деревьями и под национальными флагами. Один из них приехал встречать сборную с петухом, которого накануне купил на птичьем рынке в Екатеринбурге. В шутку он сказал, что попробует пронести его с собой на "Екатеринбург-Арену" под футболкой, чтобы принести удачу французской команде.
Французы встречают сборную в Екатеринбурге вместе с петухом pic.twitter.com/qcw6Fy5jum— Marina Sheina (@MarinaSheina1) 20 июня 2018 г.
В первом матче группы С французы победили австралийцев (2:1), а перуанцы проиграли датчанам (0:1).
Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграли сборные Египта и Уругвая (0:1). В городе пройдут еще три матча: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).