Сборная Франции прилетела в Екатеринбург на матч ЧМ-2018 с перуанцами

В первом матче группы С французы победили австралийцев (2:1)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Франции прилетела в Екатеринбург на второй матч группового этапа чемпионата мира, в котором подопечные Дидье Дешама сыграют с командой Перу. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Кольцово.

Команда Франции разместится в отеле DoubleTree Ekaterinburg by Hilton.

У гостиницы болельщики сборной Франции начали собираться еще за час до приезда сборной. Ожидание было долгим, поэтому они успели и погреться под солнцем, и промокнуть под проливным дождем, от ливня французы прятались под деревьями и под национальными флагами. Один из них приехал встречать сборную с петухом, которого накануне купил на птичьем рынке в Екатеринбурге. В шутку он сказал, что попробует пронести его с собой на "Екатеринбург-Арену" под футболкой, чтобы принести удачу французской команде.