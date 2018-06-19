Вратарь сборной Туниса Ассен больше не сыграет на ЧМ-2018 из-за травмы

Игрок получил повреждение в начале матча против сборной Англии

ТАСС, 20 июня. Вратарь сборной Туниса по футболу Муэз Ассен больше не сыграет на чемпионате мира из- за травмы. Об этом сообщается на странице сборной в Twitter.

23-летний Ассен получил повреждение в начале матча против сборной Англии (1:2). После этого он провел еще несколько минут на поле, однако потом попросил замену, место в воротах занял Фарук Бен-Мустафа.

"Очень плохая новость для сборной Туниса. Муэз Ассен получил вывих плеча и завершил участие в чемпионате мира", - говорится в сообщении.

В следующем матче сборная Туниса 23 июня в Москве на стадионе "Спартак" сыграет с командой Бельгии.