Мировые издания отмечают, что за считаные дни российские футболисты превратились в настоящих национальных героев

Сборная России 19 июня одержала разгромную победу над Египтом (3:1) во втором матче мирового первенства. Таким образом, команда уже практически обеспечила себе выход из группы. Ранее россияне с разгромным счетом обыграли сборную Саудовской Аравии (5:0).

США The Washington Post: "Россия одержала еще одну потрясающую и уверенную победу, разгромив Египет со счетом 3:1 в Санкт-Петербурге. С самого начала российская мощь сокрушала "фараонов", которые в первые 45 минут все же смогли сохранить ворота неприступными. Но через две минуты после начала второго тайма счет был открыт. Насколько невероятными стали для России две игры в группе А? Россия занимает 70-е место в рейтинге ФИФА. Она смогла квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира на правах страны — хозяйки турнира. Их группу — с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом — прозвали "группой жизни", и комментаторы задавались вопросом, могла ли иметь место нечестность при жеребьевке, результат которой стал столь благоприятным для России. И все же считалось, что Россия завершит турнир в нижней части группы. Однако в итоге они уже забили восемь мячей и пропустили лишь один: пенальти, который реализовал игрок сборной Египта Мохаммед Салах". Канада National Post: "Российские болельщики чествуют свою команду как героев. Какая трансформация! Сборная России по футболу всего лишь за неделю превратилась из посмешища в настоящих национальных героев. И никто не поражен этим больше, чем их собственные поклонники. Напевы "Россия! Россия!" разносятся от стадиона в Санкт-Петербурге вдоль берегов Балтики после того, как Россия обыграла Египет со счетом 3:1. Тысячи людей до глубокой ночи праздновали эту победу также в центре Москвы — с танцами, песнями, звуками вувузел. Дороги были заполнены автомобилями, из окон которых болельщики размахивали российскими флагами. К этому празднику присоединились футбольные фанаты со всего мира: мексиканцы, поляки, бразильцы". The Star: "Москва стала местом встречи для гостей со всего мира, превратившись в переполненный плавильный котел культур, где чувство товарищества витает и днем, и особенно ночью. Москвичи, которым так нравится, что приезжие видят в них гостеприимных хозяев, сами с наслаждением принимают участие в празднике. "У нас нет никаких проблем, потому что это время болельщиков и футбола", — сказал в интервью болельщик сборной Сенегала Альфа Диалло, который приехал на чемпионат из Парижа".

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Globe and Mail: "Включите телевизионные новости в эти дни. На южной границе США детей разлучают с родителями. В Италии не принимают корабль с беженцами. Страх перед мигрантами, бесконечное отвращение к "другим" доминируют в новостях. Но затем каждый раз, когда раздается свисток футбольного судьи в одном из городов России, который сообщает о начале матча чемпионата мира, мы видим, как эти "другие" играют в футбол... Мексика одержала победу над Германией, вызвав восторженную реакцию своих болельщиков. Зажигательные танцы игроков сборной Сенегала после поражения ворот польской команды. С одной стороны, это всего лишь игра. Но все же это больше, чем игра". Аргентина La Nacion: "Россия на этом чемпионате, кажется, не допустит, чтобы праздник был на чужой улице. Если весь мир следил за тем, что сможет сделать Мохаммед Салах после своего возвращения на поле, то местные болельщики были озабочены тем, чтобы празднования проходили дома. Матч показал, что на сборную России стоит взглянуть другими глазами. Она разгромила Египет 3:1, забила восемь мячей за два матча и пропустила только один. Она уже практически в 1/8 ЧМ, отправив в нокаут сборную под руководством Эктора Купера (главный тренер сборной Египта — прим. ТАСС), чье продолжение карьеры зависит от того, произойдет ли чудо на этом первом для него ЧМ". Колумбия El Espectador: "Российская сборная подтвердила, что ее эффективность "от свистка до свистка" в матче против Саудовской Аравии не была однодневным успехом. Игроки Станислава Черчесова продолжают праздновать, они забили восемь мячей в двух матчах, что является рекордом для страны — хозяйки чемпионата мира".

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Куба Granma: "Россия продемонстрировала превосходство на протяжении всего матча с Египтом, доминируя в центре поля и проводя острые контратаки... Россиянин Денис Черышев провел выдающийся матч, он забил свой третий гол на мундиале и сравнялся по этому показателю с Криштиану Роналду. Египетская звезда Мохаммед Салах не продемонстрировал свою привычную эффективность у российских ворот... Голы в матче с Египтом лишь подтвердили высокие игровые характеристики команды, которой руководит Станислав Черчесов... То, что казалось невозможным менее месяца назад, сегодня стало почти реальностью: Россия продвигается вперед и представляет собой опасного соперника, потому что является хозяйкой турнира и показывает достойный уровень игры". Великобритания The Guardian: "Политическая напряженность и все другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, когда чемпионат мира завершится, но, похоже, многие люди уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну. Россия демонстрирует все самое лучшее, самую лучезарную в этом месяце улыбку. Люди рады приветствовать турнир и болельщиков, и, по крайней мере, до настоящего времени в подавляющем большинстве случаев это находит позитивные отклики. Дешевое пиво и тепло солнечного света в большинстве городов, принимающих матчи чемпионата, также не являются помехами этому процессу. Все российские транспортные коридоры проходят через столицу, и Москва стала узловым центром для болельщиков. Десятки тысяч людей совершают сюда челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала". The Independent: "Трудно было не посочувствовать Салаху, но также невозможно было не ощутить воодушевление и дух российской сборной. Ее молниеносные контратаки и энергичный перехват мяча вызывали в Санкт-Петербурге рев огромной толпы, который, весьма вероятно, превращался по всей стране в настоящее крещендо. Шесть очков и восемь голов стали тем началом, о котором она едва ли мечтала. И хотя впереди предстоят более трудные матчи, теперь она никого не будет бояться".

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Германия DPA: "Даже возвращение футбольного "короля" Мохаммеда Салаха не остановило неожиданно сильную команду хозяев на пути к первому в ее истории выходу в 1/8 финала. Сборной, занимающей 70-е место в мировом рейтинге, и номинально слабейшей команде турнира в присутствии 64 468 зрителей в Санкт-Петербурге снова удался голевой фейерверк. Таким образом, после второй победы во втором матче она почти обеспечила себе выход в плей-офф. В случае успеха Уругвая в игре с Саудовской Аравией или ничейного результата россияне уже в среду пройдут дальше". Bild: "Египет в трауре, российская вечеринка продолжается! Со счетом 1:3 "фараоны" проиграли хозяевам ЧМ, которые тем самым на 99,9% стали первым участником 1/8 финала. Игрок года в Африке Мохаммед Салах впервые вышел на поле спустя 24 дня после того, как получил травму в финале Лиги чемпионов, и заметно оживил игру египетской команды. "Звезда" ФК "Ливерпуль" с трудом вписался в игру, но постепенно становился все сильнее. Если Уругвай в среду сыграет хотя бы вничью с Саудовской Аравией, то "фараоны" вылетят из турнира". Франция L'Equipe: "Одержав победу, сборная России уверенно продвигается к 1/8 финала, а Египет вместе с Салахом практически обречены на выбывание из чемпионата. Долгожданное возвращение Мохаммеда Салаха на поле не изменило ситуации — Россия уверенно победила египетскую сборную. После того праздничного фестиваля, в который российская сборная превратила матч против Саудовской Аравии, российские игроки еще раз продемонстрировали свой талант, и "фараоны" сломались в начале второго тайма. Россия теперь держит путь в плей-офф, тогда как у египтян остается лишь одна надежда — на то, что в среду Саудовская Аравия победит Уругвай, а затем Уругвай проиграет России. Но это маловероятный сценарий".

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BFM TV: "Россия, одержав уверенную победу над сборной Египта со счетом 3:1, теперь первой из участников чемпионата мира имеет все шансы выйти в 1/8 финала. Это прекрасный сюрприз мундиаля, потому что до этого в течение долгого времени мы видели совсем другую сборную России. Звезда египетской команды Мохаммед Салах забил один ответный гол с пенальти, но этого, естественно, оказалось недостаточно. Для египтян это тяжелое поражение, потому что это был их второй матч на чемпионате, и они его проиграли так же, как и первый". France Info: "В России сложно не заразиться тем энтузиазмом российских болельщиков, который первоначально начал распространяться по всей стране с трибун стадиона "Лужники" в прошлый четверг. Подлинный патриотический порыв возник в России после победы над командой Саудовской Аравии. Теперь создается впечатление, что россияне воспринимают свою национальную сборную как "новую" команду, потому что в прежнюю никто не верил. Вот что говорит о национальной сборной житель Москвы Владислав: "Конечно, было бы просто здорово, если бы наша сборная продолжила побеждать и даже стала чемпионом мира. Но даже если она не станет победителем, главное для нас — это верить в свою страну, а не просто сидеть и ждать, когда же команда выиграет". France Presse: "Число зрителей, следивших (в Великобритании) за трансляцией из России матча чемпионата мира между сборными Англии и Туниса, составило 18,3 млн человек, что стало лучшим показателем года. Об этом сообщила осуществлявшая трансляцию корпорация Би-би-си. Игра, прошедшая в Волгограде, привлекла внимание 69% британской телеаудитории. Матч, выигранный со счетом 2:1, благодаря двум голам, забитым нападающим Гарри Кейном, превзошел по размерам зрительской аудитории свадьбу принца Гарри и Меган Маркл — несмотря на то, что она 19 мая вызвала очень большой интерес в стране. Успех эфирной трансляции Би-би-си сопровождался наилучшим достижением корпорации при трансляции матча через интернет".

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Япония Kyodo: "Принцесса Хисако Такамадо прибыла во вторник в Саранск в качестве почетного президента Японской ассоциации футбола, чтобы присутствовать на матче сборных Японии и Колумбии. Ее поездка в Россию стала первым визитом в эту страну члена японской императорской семьи за более чем вековую историю, включая весь советский период. Ее приезд привлек большое внимание российских СМИ, которые передавали срочные сообщения о ее пребывании в России. Перед матчем принцесса посетила музей им. Степана Эрьзи — советского скульптора, ей также подарили два национальных мордовских шелковых платка". Kyodo: "Школьники из города Минамисома (префектура Фукусима — прим. ТАСС), пострадавшего в результате землетрясения и цунами 2011 года, приехали в Саранск, чтобы поддержать сборную Японии в матче с командой Колумбии. Перед матчем они в знак благодарности за помощь в восстановлении после трагедии раздали болельщикам около ста "хатимаки" (белая повязка на голову — прим. ТАСС), на которых по-русски и по-английски было написано слово "спасибо". Китай Xinhua: "Система видеопомощи арбитрам, которая впервые используется на чемпионате мира по футболу в России, вызвала немало обсуждений. В воскресенье, после матча Бразилии против Швейцарии в Ростове-на-Дону, завершившегося со счетом 1:1, бразильская сборная требовала объяснений. По мнению спортсменов, швейцарец Стивен Цубер перед ответным голом в ворота южноамериканцев толкнул защитника сборной Бразилии Жоана Миранду. Однако это не помешало ему сравнять счет. В первом туре группового этапа, состоявшего из 16 игр, было назначено девять пенальти. Это больше, чем на турнирах 2014, 2010 и 2006 годов. Несмотря на то, что система видеопомощи может оспорить решение арбитра, забитый гол Цубера и многочисленные пенальти говорят о том, что VAR способна помочь судье, однако она — вопреки ожиданиям — не помогает решать все споры".

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China Daily: "Китайские футбольные болельщики, воспользовавшись тремя праздничными днями по случаю фестиваля "драконьих лодок" Дуаньцзе, совершили краткосрочные поездки в Россию, чтобы присутствовать на чемпионате мира. По данным министерства культуры и туризма КНР, в этом году во время Дуаньцзе Россия стала одним из самых популярных направлений среди китайских туристов. Цены на трехдневные туры в Россию варьировались от 25 тыс. до 60 тыс. юаней (порядка 3,9–9,4 тыс. долларов), что на 10% выше по сравнению с прошлым годом. По данным крупнейшего туристического агентства КНР Ctrip ("Ситрип"), в дни чемпионата с 14 июня по 15 июля китайские гости потратят в России более 3 млрд юаней (около $468,9 млн)". Египет Al-Watan: "Один из наиболее популярных египетских футболистов Абу Трейка, бывший игрок клуба "Аль-Ахли", считает, что египетские игроки показали хороший футбол в матче со сборной России. По его словам, египетская аудитория очень искушенная в футболе, в стране есть отличная национальная команда, а ребята сделали все возможное, несмотря на три пропущенных гола. Необходимо воспользоваться опытом чемпионата мира в России, а также сохранить по возможности состав нынешней команды, чтобы уже думать об участии в следующем чемпионате мира в Катаре. Самих же игроков нужно поблагодарить и защитить, а не казнить за неудачное выступление в России. Нынешняя сборная Египта играла так хорошо, как до них не играло ни одно поколение египетских футболистов". Al-Youm-as-Sabia: "Игроки египетской сборной, принимавшие участие во встрече с Россией, стараются отойти от стресса после вчерашней игры и проведут облегченную тренировку. Остальные футболисты сборной будут тренироваться по общей программе в соответствии с инструкциями тренерского штаба. Главный тренер Эктор Купер проведет в гостинице, где остановилась команда, просмотр матча, чтобы выявить ошибки, допущенные в игре с россиянами, и исправить их до следующего матча с Саудовской Аравией".

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Al-Ahram: "Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах вошел в историю египетского футбола, забив в игре с Россией третий гол Египта за все выступления команды на чемпионатах мира. До этого за Египет забивали Абдель Рахман Фаузи в 1934 году и легендарный Магди Абдель Гани в 1990 году. Однако у Салаха остается возможность побить все египетские рекорды в этом плане, так как египетской сборной еще предстоит сыграть в России на ЧМ-2018 один матч с Саудовской Аравией, в котором нападающий вполне может пополнить свой бомбардирский счет". Израиль Israel hayom: "За полтора часа до начала игры между командами России и Египта в Санкт-Петербурге каждый египтянин на планете получил послание: Салах — бесспорная звезда "фараонов" — вошел в стартовый состав на матч с командой РФ. Это послание принесло с собой заряд оптимизма, настоящую надежду на то, что Египет сможет добиться исторической победы на чемпионате мира и даже выйти в следующий этап соревнований. Первое так и не произошло, но еще может произойти в матче со сборной Саудовской Аравии; второе уже точно не случится. Благодаря удивительно прекрасной второй половине матча Россия победила египтян со счетом 3:1 и практически гарантировала себе место в 1/8 финала". Ливан Al-Ahbar: "Египет понес жестокое поражение от России, исход матча был решен за 15 минут второго тайма. Египетской футбольной звезде Мохаммеду Салаху так и не удалось продемонстрировать своего искусства владения мячом, он был полностью блокирован российской обороной и лишь один раз с пенальти распечатал ворота России.

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Роковой для египтян стала 47-я минута, когда защитник Ахмед Фатхи неожиданно отправил мяч в собственные ворота. Русские вздохнули с облегчением, сконцентрировались и добились победы. На 62-й минуте, после гола Артема Дзюбы, мечта Египта о выходе из подгруппы рухнула. Гол Салаха, увы, не принес приятных мгновений. Путь египетской команды оказался коротким на мундиале в России. Нил не улыбнется своим "фараонам". Саудовская Аравия Okaz: "Российский город Ростов-на-Дону станет ареной противостояния сборных Саудовской Аравии и Уругвая — второго матча "зеленых" на чемпионате мира... Фанаты "зеленых" верят, что сборная проявит себя и ответит за проигрыш, показав силу саудовского футбола. Как отметил Ахмед Ради, приехавший в Москву поддержать сборную, Красная площадь — место встречи народов, представляющих разные культуры, и роль болельщиков заключается в том, чтобы не только укрепить дух футболистов на чемпионате мира, но и показать культуру своей страны". Марокко Al Ahdath Al Maghribia: "Победа и только победа нужна сборной Марокко во втором матче на чемпионате мира, где соперником станет Португалия. После жестокого поражения от команды Ирана тренер "атласских львов" Эрве Ренар и глава национальной федерации футбола Фаузи Лекжаа приложили огромные усилия, чтобы поднять моральный дух игроков.