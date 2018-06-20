МИД: журналисты смогут аккредитоваться в городские пресс-центры при ЧМ-2018 до 11 июля

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что уже подано более 10 тыс. соответствующих заявок

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Срок подачи заявок на аккредитацию в городские пресс-центры при чемпионате мира по футболу для российских и зарубежных журналистов продлен до 11 июля. Об этом сообщила в среду журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В связи с по-настоящему повышенным интересом и многочисленными просьбами российских и зарубежных журналистов принято решение об еще одном продлении срока подачи заявок на аккредитацию в городские пресс-центры на чемпионате мира по футболу, - информировала дипломат. - Теперь это можно будет сделать до 11 июля".

Как отметила Захарова, в настоящий момент в городские пресс-центры подано более 10 тыс. заявок. "Три тысячи [заявок] получено из зарубежных стран", - указала она.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.