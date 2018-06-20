Песков: Путин отреагировал на победу сборной РФ "как вся страна, весьма позитивно"

По словам пресс-секретаря президента, сам матч глава государства не смотрел

"Отреагировал он как и вся наша страна, весьма позитивно. Это очень дорогая для всех нас победа, очень радостная, поэтому президент тоже был рад", - рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, сам матч глава государства не смотрел. "Так получилось, что как раз он летел. Этот час перелета из Минска в Москву он находился в самолете, поэтому он матч не видел, - объяснил пресс-секретарь главы государства. - Но как только с трапа спустился доложили ему о результатах этого матча".

При этом представитель Кремля не смог точно ответить на вопрос, поздравлял ли президент тренера российской сборной Станислава Черчесова. "Черчесову он, по-моему, не звонил на этот раз или может быть я об этом не знаю", - сказал Песков.

На прошедшем во вторник в Санкт-Петербурге матче россияне победили сборную Египта со счетом 3:1.