Министр спорта Египта опроверг информацию об отставке главного тренера сборной по футболу

Во вторник сборная Египта проиграла российской команде со счетом 1:3

КАИР, 20 июня. /ТАСС/. Министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи опроверг информацию об отставке главного тренера сборной страны по футболу Эктора Купера. Об этом сообщил телеканал "Экстра ньюс".

Во вторник сборная Египта проиграла команде России со счетом 1:3 во втором матче группового этапа чемпионата мира и лишилась шансов на выход в плей-офф. После игры газета "Аль-Ватан" сообщила, что Египетская футбольная ассоциация приняла решение об отставке аргентинского специалиста, который должен был покинуть команду после завершения последнего матча в рамках чемпионата мира.

"Турнир еще продолжается, давайте не будем предвосхищать события", - заявил Субхи.

Последний матч на групповом этапе турнира сборная Египта проведет 25 июня в Волгограде против команды Саудовской Аравии.