Автобусы Петербурга в ночь после матча России и Египта перевезли 30 тыс. болельщиков

145 автобусов-шаттлов работали по шести маршрутам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Автобусы Санкт-Петербурга перевезли 30 тыс. болельщиков после матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, который прошел накануне на стадионе на Крестовском острове. Об этом в среду сообщила пресс-служба городского перевозчика "Пассажиравтотранс".

"Дождливая погода не испортила настроение футбольным болельщикам и не повлияла на работу автобусного транспорта. 145 автобусов-шаттлов перевезли по шести маршрутам 30 тыс. зрителей матча Россия - Египет. Перевозка основной массы зрителей завершилась в 02:00 мск. Автобусы S1, связывающие центр Петербурга и аэропорт, работали до 05:00 утра 20 июня", - говорится в сообщении.

19 июня сборная России одержала победу над египтянами со счетом 3:1. Матч группы А прошел в Санкт-Петербурге. Сборная России лидирует в квартете с шестью очками. Во время чемпионата мира российская команда базируется в подмосковном Новогорске.

Следующий матч россияне проведут 25 июня против команды Уругвая. Встреча пройдет в Самаре.