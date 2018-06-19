Композитор Пендерецкий сожалеет о поражении сборной Польши от сенегальцев на ЧМ-2018

Польские футболисты проиграли сенегальцам со счетом 1:2

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий назвал вчерашний день печальным для страны в связи с поражением национальной команды от сенегальцев в матче чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил журналистам в среду в Екатеринбурге, где проведет авторский вечер в Свердловской филармонии.

Польские футболисты проиграли сенегальцам со счетом 1:2. "Я не большой фанат спорта, но я следил за матчем. И мне очень жаль, что наша команда проиграла, это был действительно печальный день для нас вчера", - сказал он.

Пендерецкий также поздравил сборную России с победой над египтянами (3:1). "Это очень важное событие, которое проходит здесь, в России. Я смотрел часть матча Россия - Египет. Мы поздравляем российскую сборную с победой", - сказал композитор.

Он добавил, что надеется в рамках ЧМ-2018 увидеть мачт между сборными России и Польши.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.