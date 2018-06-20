Второе место по упоминаниям занял Артем Дзюба, замыкает тройку Александр Головин

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Денис Черышев назван самым популярным футболистом матча между сборными России и Египта на чемпионате мира - 2018 среди пользователей социальных сетей. Об этом сообщили в среду в компании "Медиалогия".

"Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумах и блогах", - уточнили в компании.

Первое место занял Черышев - 32,27 тыс. упоминаний, на втором - Артем Дзюба с 21,64 тыс., замыкает тройку Александр Головин, его имя фигурировало в соцсетях 17,58 тыс. раз.

Сборная России во вторник победила команду Египта в матче группы А со счетом 3:1 и практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Счет в матче на 47-й минуте открыл защитник сборной Египта Ахмед Фатхи, забив гол в свои ворота. На 59-й минуте преимущество российской сборной удвоил Черышев, забив третий гол на чемпионате и сравнявшись с португальцем Криштиану Роналду в списке бомбардиров (по три гола). На 62-й минуте гол забил Дзюба, на 73-й минуте ударом с пенальти один мяч отыграл египетский нападающий Мохаммед Салах.

В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре.