Футболисты сборной Англии устроили заплыв на надувных единорогах

РЕПИНО /Ленинградская область/, 20 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Англии по футболу организовали заплыв на надувных единорогах в бассейне на базе в Репино. Фотографии заплыва выложил в своем Twitter полузащитник Джесси Лингард.
"Восстановительный день", - написал Лингард. Футболисты проводили занятие в бассейне и решили поплавать верхом на надувных единорогах.
Recovery day, don’t worry @youngy18 , I’ve got you #JLingzPhotography pic.twitter.com/Lqn4zRNEwz— Jesse Lingard (@JesseLingard) 19 июня 2018 г.
В понедельник сборная Англии в первом матче на чемпионате мира обыграла команду Туниса со счетом 2:1 и делит первое место в группе с бельгийцами. В следующем матче 24 июня англичане сыграют со сборной Панамы в Нижнем Новгороде. —0--гша