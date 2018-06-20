Футболисты сборной Англии устроили заплыв на надувных единорогах

Английская команда восстанавливается после победы над сборной Туниса (2:1)

РЕПИНО /Ленинградская область/, 20 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Англии по футболу организовали заплыв на надувных единорогах в бассейне на базе в Репино. Фотографии заплыва выложил в своем Twitter полузащитник Джесси Лингард.

"Восстановительный день", - написал Лингард. Футболисты проводили занятие в бассейне и решили поплавать верхом на надувных единорогах.