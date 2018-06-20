Футболист Тадич: финал ЧМ-2018 между сборными России и Сербии был бы прекрасным

Сборная России победила команду Египта и практически гарантировала себе выход в плей-офф

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Сербии рады, что сборная России практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира, и надеются, что команда Станислава Черчесова дойдет минимум до полуфинала турнира. Об этом заявил полузащитник сербской сборной Душан Тадич, отвечая на вопрос ТАСС.

Сборная России во вторник победила команду Египта в матче группы А со счетом 3:1 и практически гарантировала себе выход в плей-офф.

"Мы всей командой смотрели матч сборной России [с командой Египта]. У нас особые отношения между странами. Это наша любимая сборная здесь, после нашей, конечно. Надеюсь, сборная России дойдет минимум до полуфинала. А если будет финал Россия - Сербия, то это вообще будет великолепно".

В первом матче группового этапа сербская сборная обыграла команду Коста-Рики (1:0) и стала единоличным лидером группы Е, после того, как сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью (1:1).

Во втором туре сербские футболисты встретятся 22 июня в Калининграде со швейцарцами. "У швейцарцев хорошая команда, и игра с бразильцами это продемонстрировала. Будет сложный матч, но мы уверены в своих силах", - сказал Тадич.