Первую тренировку после победы над колумбийцами сборная Японии по футболу провела в зале

В следующем матче японская команда встретится со сборной Сенегала 24 июня

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Японские футболисты первую тренировку после встречи чемпионата мира с колумбийцами провели в тренажерном зале. На поле базы в Казани, где команда живет во время турнира, вышли только те игроки, которые во вторник остались в запасе.

Встреча между командами Японии и Колумбии прошла 19 июня в Саранске и закончилась со счетом 2:1 в пользу азиатской сборной. На матче присутствовала также олимпийская команда страны, собранная из игроков до 19 лет, чемпионат мира она использует в качестве одного из этапов подготовки к домашним Играм 2020 года в Токио. В пресс-службе японской сборной сообщили ТАСС, что молодые футболисты пока не проводили совместных тренировок с основной, но это планируется сделать в ближайшие дни.

В следующем матче сборная Японии 24 июня в Екатеринбурге встретится с командой Сенегала, которая в матче первого тура победила поляков (2:1).