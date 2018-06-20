Слуцкий объяснил причины завершения работы на Первом канале во время ЧМ-2018

Специалист отметил, что его контракт с Первым каналом был рассчитан до 20 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий разъяснил, почему он больше не будет комментировать матчи чемпионата мира - 2018 на Первом канале.

"Мой контракт с Первым каналом изначально был рассчитан до 20 июня, 21 июня улетаю в "Витесс", 22-23 у нас уже будут тесты, а 24 июня я приступаю к работе в новом клубе", - сказал Слуцкий ТАСС.

Он поблагодарил телезрителей и рассказал, что старался "максимально качественно делать эту свою неосновную работу". "Огромное спасибо Первому каналу за возможность такого просмотра и освещения чемпионата мира, - заметил он. - Первый канал является теперь моим большим другом, и я всегда буду готов прийти помочь, но чтобы при этом не страдала моя основная деятельность".