Слуцкий объяснил причины завершения работы на Первом канале во время ЧМ-2018

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий разъяснил, почему он больше не будет комментировать матчи чемпионата мира - 2018 на Первом канале.
"Мой контракт с Первым каналом изначально был рассчитан до 20 июня, 21 июня улетаю в "Витесс", 22-23 у нас уже будут тесты, а 24 июня я приступаю к работе в новом клубе", - сказал Слуцкий ТАСС.
Он поблагодарил телезрителей и рассказал, что старался "максимально качественно делать эту свою неосновную работу". "Огромное спасибо Первому каналу за возможность такого просмотра и освещения чемпионата мира, - заметил он. - Первый канал является теперь моим большим другом, и я всегда буду готов прийти помочь, но чтобы при этом не страдала моя основная деятельность".
19 июня сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. Слуцкий комментировал данную игру на сайте Первого канала. Также в качестве комментатора он работал на матче открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0), а также на играх Германия - Мексика (0:1) и Англия - Тунис (2:1).
Слуцкий с августа 2015-го по июль 2016-го возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы - 2016, где сборная не сумела выйти в плей-офф. С октября 2009-го по декабрь 2016-го Слуцкий был главным тренером ЦСКА, он трижды выиграл с армейцами чемпионат России, по два раза - Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2009/10 московский клуб под руководством специалиста дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.
В июне 2017 года Слуцкий возглавил "Халл", став первым российским тренером в Англии. В декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В марте 2018 года стало известно, что Слуцкий возглавил голландский "Витесс". Клуб проведет первую тренировку под руководством нового главного тренера 24 июня.