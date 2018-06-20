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20 июня, 11:48
Times: сборная России по футболу нашла формулу победы в лице Черышева и Дзюбы
Денис Черышев
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сборная России победила команду Египта и практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира

ТАСС, 20 июня. Британская газета The Times считает, что полузащитник Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба помогли сборной России отлично стартовать на чемпионате мира по футболу и стать душой домашнего турнира.

Сборная России во вторник победила команду Египта в матче группы А со счетом 3:1 и практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. В матче открытия турнира россияне обыграли команду Саудовской Аравии (5:0). Черышев и Дзюба на двоих в этих матчах забили пять мячей.

"За шесть дней сборная России превратилась из обеспокоенного хозяина турнира, не совсем уверенного в себе, в душу чемпионата мира, - пишет издание. - После всех вопросов и сомнений они потрясающе стартовали на чемпионате мира, найдя формулу победы, построенную вокруг Дениса Черышева и Артема Дзюбы".

Дзюба и Черышев не были включены в стартовый состав россиян на матч открытия турнира, однако, выйдя на замену, забили три мяча (два - Черышев, один - Дзюба). Во встрече с египтянами оба вышли в "старте" и забили по голу. "Это просто замечательный поворот в судьбе команды, которая не могла выиграть в последних товарищеских матчах", - констатирует "Таймс".

Газета "Индепендент" (The Independent) отмечает, что теперь сборная России не будет никого бояться на чемпионате мира. "Трудно было не посочувствовать [форварду сборной Египта] Мохаммеду Салаху, но также невозможно было не ощутить воодушевление и дух российской сборной, то, как они проводили молниеносные контратаки и энергично перехватывали мяч, - пишет газета. - О шести очках и восьми голах на старте россияне едва ли могли мечтать. И хотя впереди предстоят более трудные матчи, они теперь никого бояться не будут".

По мнению "Дэйли телеграф" (Daily Telegraph), "советская система гордилась бы такой механической командой". "Сборная России продемонстрировала изобретательность и видение игры вокруг штрафной площадки. Их усилия и приверженность игре должны быть по достоинству отмечены", - указывается в материале газеты.

Сборная России официально оформит выход в плей-офф, если в среду сборная Уругвая не проиграет команде Саудовской Аравии.

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